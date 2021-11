Rimini, dal pnrr 27 milioni per la manutenzione delle strade provinciali

Attualità

Rimini

| 15:37 - 30 Novembre 2021

Il consiglio provinciale di Rimini ha adottato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.

L’adozione costituisce il primo step del percorso che porterà entro l’anno all’approvazione del bilancio, sempre da parte del consiglio, e dopo l’espressione del parere da parte dell’assemblea dei sindaci.



La ripresa del gettito delle entrate proprie costituisce il punto di partenza del bilancio del prossimo anno. Addizionale sull’assicurazione RC auto e imposta di trascrizione sull’acquisto di veicoli, i due principali tributi dell’Ente, hanno segnato nel corso del 2021 una sostanziale ripresa dopo le perdite determinate nell’anno 2020 dai lockdown pandemici. In particolare, il mercato dell’auto a livello provinciale sta registrando nel 2021 un dato medio dei volumi di vendita (nuovo e usato) del -10% nel confronto con il 2019 e del +48 rispetto al 2020 in forte tenuta rispetto al dato nazionale (-20% rispetto al 2019).



Alle entrate tributarie pari a 26,5 milioni di euro si sommano trasferimenti sempre più massicci dallo Stato e in misura minore dalla Regione (complessivamente 18,5 milioni), trasferimenti in parte costituiti da fondi del Pnrr, finalizzati alla manutenzione di strade e scuole di competenza provinciale.



Il programma delle opere prevede nei prossimi tre anni interventi per oltre 40 milioni di euro, di questi circa 13 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici, soprattutto con riferimento agli adeguamenti sismici. "Avendo come bussola la messa in sicurezza, la conservazione del patrimonio, il miglioramento dell’esistente e lo sviluppo della rete, saranno invece investiti 27 milioni di euro nel triennio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade", spiega l'amministrazione provinciale.



Riziero Santi, presidente della provincia di Rimini, sottolinea che l'ente ha ripreso ad assumere personale, "integrando l’organico anche grazie ad innovazioni organizzative finalizzate a massimizzare la sua efficienza". Ma a preoccupare è ancora l'emergenza Covid. Se non dovessero arrivare risorse adeguate dallo stato, la provincia di Rimini sarebbe costretta a trovarle accendendo mutui e producendo nuovo indebitamento, cosa che non avviene dal 2015 e che ha permesso un abbattimento del monte debiti pregresso.



Oltre all'approvazione del bilancio, il consiglio comunale ha dato il via libera al protocollo d'intesa per il supporto alla candidatura dei fenomeni carsici gessosi dell’Emilia-Romagna alla World Heritage List dell’Unesco, che vede in prima fila nel territorio della provincia di Rimini le grotte di Onferno a Gemmano e il promontorio di San Leo. Presentato, infine, dal vicepresidente Mirco Muratori, e approvato l’ordine del giorno che consente a ILIAD S.p.a. l’avvio delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni all’installazione presso la sede della Provincia di un impianto tecnico per la gestione di reti e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.