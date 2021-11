eCommerce: come sarà il futuro e quanto saranno importanti nel quotidiano?

Attualità

Nazionale

| 15:30 - 30 Novembre 2021

Sempre più brand decidono, giustamente, di puntare sull’eCommerce per vendere i propri prodotti: si tratta di una modalità, semplice ed attuale, con cui far arrivare oggetti e servizi direttamente a casa del cliente, senza dover passare per negozi fisici a marchio e di terze parti.



Ma come sarà il futuro dell’eCommerce e quanto saranno importanti nel quotidiano?



eCommerce, cosa sono e come si evolveranno nel futuro



Con il termine “eCommerce” si intende tutto il commercio elettronico che avviene nel mondo del web, detto in termini più semplici: si intendono tutti quei negozi online (detti anche “online shop”) che permettono al cliente di acquistare beni e servizi direttamente su internet, effettuando anche la transazione di pagamento mediante un dispositivo connesso alla rete.



Ad oggi, è difficile trovare prodotti e brand che non vendano online: la maggior parte dei produttori hanno un proprio sito in cui vengono i loro prodotti – che hanno quindi una parte dedicata allo “shop” – mentre altri si affidano a siti di terze parti per vendere e distribuire la propria merce (ad esempio, Amazon è un venditore di terze parti che vende e distribuisce, principalmente, prodotti di altri marchi).



Come espresso recentemente sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, gli eCommerce sono una tendenza in crescita, in quanto permettono ai clienti di fare “affari”, perché:



Permettono di acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi: questo perché non ci sono più tutte le spese intermedie di vendita, tantomeno dei negozi da mantenere;



Offrono la consegna direttamente a casa o in negozio: se si pensa a città come Milano in cui girare in auto non è facile, se un brand ha un negozio in centro ed un cliente non ha tempo di andarci per acquistare, la consegna a casa o in ufficio torna molto più comoda (perché è un risparmio di tempo e denaro);



La gamma di prodotti disponibili, in genere, è molto più ampia che in un negozio fisico: questo perché, in genere, un negozio acquista solo certe versioni di un prodotto, in base a ciò che verrà venduto, anziché acquistare tutte le varietà prodotte dall’azienda.



Inoltre, se diversi siti di eCommerce vendono uno stesso prodotto, si possono fare dei confronti di prezzo e scegliere il sito più conveniente.



Quale sarà il futuro degli eCommerce e dei negozi fisici?



In molti si sono chiesti come sarà il futuro sia degli eCommerce che dei negozi fisici; visti i numerosi vantaggi di cui abbiamo parlato precedentemente, sempre più persone decidono di acquistare online per comodità e ciò va a discapito dei negozi fisici, che soffrono questa cosa.



Tra le tante idee sorte ad esperti del settore, nel futuro prossimo è possibile che non esisteranno più negozi fisici dove acquistare, bensì solo negozi espositivi in cui provare i prodotti per poi acquistarli a casa. Oppure ancora, i negozi fisici verranno rimpiazzati da punti di ritiro in cui ritirare, appunto, la merce acquistata online.





Queste idee non sono molto lontane dalla realtà, basti pensare al Memory Mirror: uno specchio che ti permette di provare capi d’abbigliamento virtuali direttamente da casa, davanti ad uno specchio, per capire se si adattano e se stanno bene ad una persona.



Non va sottovalutata il colosso americano Amazon, che potrà dettare legge e creare scenari d’acquisto che permetteranno di rivalutare completamente l’esperienza d’acquisto (sia online che offline).



E tu, cosa ne pensi degli acquisti online? Sei favorevole agli eCommerce?