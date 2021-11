Rimini: salgono i contagi, disposti più controlli su green pass e contro assembramenti

Attualità

Rimini

| 15:23 - 30 Novembre 2021

La riunione odierna (30 novembre 2021) del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nuova riunione oggi (martedì 30 novembre) a Rimini del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulle tematiche legate alla pandemia da nuovo coronavirus. Al termine è stato annunciato l'avvio di controlli serrati presso bar, locali, ristoranti, per verificare il rispetto delle normative, in particolare per ciò che concerne il Green Pass. Altri controlli strategici, è emerso, sono quelli che saranno operati nei luoghi della movida, alle stazioni ferroviarie e alle fermate dei mezzi pubblici, obiettivo contrastare gli assembramenti. L'intensificazione delle attività di controllo, da parte delle forze dell'ordine, è motivata dall'aumento dei contagi e dall'arrivo delle festività natalizie, che comporterà un aumento di visitatori e turisti a Rimini e nelle principali località turistiche della provincia. Dalla riunione odierna è emersa anche la necessità di sollecitare gli aderenti alle associazioni di categoria a sensibilizzare gli operatori commerciali, gli imprenditori e gli industriali sulla necessità di rispettare in maniera rigorosa le regole.