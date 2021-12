Ecco "Basterebbe Respirare", il nuovo video di Darma girato in Valmarecchia

Attualità

| 07:48 - 01 Dicembre 2021

Uno screen shot del nuovo video musicale di Darma.



di Riccardo Giannini



Dopo l'album "Vertigine", Silvia Vasini, in arte Darma ,torna con un nuovo brano. "Basterebbe respirare" rappresenta, per la cantante originaria di Bologna e bellariese d'adozione, un momento di svolta, da sonorità più vintage al pop: "La vena pop l'ho sempre avuta - racconta Darma - diciamo che nella vita a volte si incrociano persone che ti portano in una direzione, e altre che ti portano in un'altra direzione". Nel caso di "Basterebbe respirare", il produttore Cristian Bonato dello studio Numeri Recording di Rimini, incontrato durante le registrazioni della cover di "Rimini" di Fabrizio De Andrè, con il collettivo "E la chiamano Rimini": "Christian mi ha fatto i complimenti per il mio timbro di voce, io l'ho ringraziato e gli ho detto che avevo due pezzi pronti e che mi sarebbe piaciuto andare nel suo studio di registrazione - racconta Darma - e dall'incontro con Cristian ha iniziato a prendere forma un nuovo scenario di scrittura e composizione". La collaborazione è sfociata così in "Basterebbe respirare", brano suonato alla chitarra da Massimo Marches, cantautore e chitarrista che già collaborava con la Vasini, e al pianoforte e agli archi dal talentuoso Federico Mecozzi: "Federico ha sentito il pezzo, gli è piaciuto e ha deciso di suonare con me", racconta con soddisfazione Darma. Nuove sonorità, ma anche nuove tematiche, o meglio, la stessa importante tematica, l'amore, vista da una prospettiva diversa, da una prospettiva universale: "É un pezzo che non parla d'amore perché è amore all'ennesima potenza. Amore per la libertà che ci è stata tolta, amore come essenza della felicità". Il brano è stato composto infatti durante il lockdown del 2020, quando "c'era la voglia, la necessità di gridare alla libertà". E' il primo passo dunque verso un'evoluzione artistica che sfocerà in un nuovo disco: "Non sarà imminente, perché è passato poco tempo dall'uscita di Vertigine. Ma sicuramente ci saranno altre canzoni"



IL VIDEO Dopodomani (venerdì 3 dicembre) uscirà il videoclip di "Basterebbe respirare", girato dal fotografo e videomaker riminese Francesco Gardini tra Pennabilli e Ponte Verucchio. La corsa verso la libertà ("e verso una vita libera") è simboleggiata dai passi di una bambina (Lidia Bonato), tra gli splendidi paesaggi della Valmarecchia, luoghi quotidiani ricchi di bellezza che non sempre i nostri sguardi riescono a cogliere, accecati dagli affanni quotidiani e dalle barriere che spesso costruiamo in maniera inconsapevole.