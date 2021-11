Volley C femminile, all'Emanuel Riviera il derby con la Libertas Forlì: 3-0

Sport

Rimini

| 15:10 - 30 Novembre 2021

Maria Tremuli.

Vittoria dell'Emanuel Riviera Volley nel derby contro la Libertas Forli forlì per 3-0. Coach Piraccini conferma il sestetto del sabato precedente con Morelli opposta a Catalano, Orsi e Tremuli al centro, Magi e L’vova di banda, Jelenkovich libero.

Il primo set parte bene per le ragazze dell’Emanuel che nonostante qualche imprecisione, riescono a comandare su tutto il parziale. Le giovani ragazze di Forlì sempre a rincorrere le più esperte riminesi. (25-20).

Nel secondo set come nel primo è l’Emanuel a spingere sull’acceleratore portandosi avanti sul 2 a 0 mostrando lo stesso gioco entusiasmante. A fine set subentra Fiorucci al posto di Morelli. (25-19)

Nel terzo set coach Piraccini conferma l’ultimo sestetto ma succede qualcosa di inspiegabile. Le riminesi sono nettamente più sotto tono. Rincorrono sempre le giovani Forlivesi che approfittano di questo “down” per farsi avanti, ma le Rivierine comunque non mollano riuscendo a stare sempre aggrappate al punteggio anche se in difficoltà.

Il set termina ai vantaggi a favore delle ragazze guidate da coach Piraccini (33-31) dopo una serie di set point a favore delle giovani ragazze di Forli.

Una partita importante per la classifica che evidenzia la maggiore esperienza delle riminesi che riescono a non arrendersi anche nei momenti di difficoltà ma che mostra anche aspetti importanti da considerare e allenare per le prossime partite.

Maria Tremuli commenta: “Questa è stata la prima partita in cui sapevamo di doverci confrontare più contro noi stesse che contro la compagine avversaria: per vincere ci serviva pulizia nella gestione della partita e purtroppo non siamo riuscite a performare bene, ragion per cui abbiamo faticato. Comunque, abbiamo portato a casa un 3-0 contro una squadra che non si è mai arresa: consce di non doverci accontentare, siamo pronte a lavorare alla prossima gara".

Il tabellino

EMANUEL RIVIERA VOLLEY - LIBERTAS FORLÌ 3 - 0

EMANUEL: Tremuli 14, Orsi 5, Catalano 6, Morelli 4, Magi 19, Lvova 12.

LIBERTAS FORLI': Stradaioli 18, Chiericati 3, Ikenna 3, Giunchi 4, Bellavista 17, Simoncelli 7, Gennai 3 Casadei e Karaj 0 Gardelli e Calderoni liberi. N.E.: Lazri e Artistico.

PARZIALI: (25-20 / 25-19 / 33-31)