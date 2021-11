Rimini, la provincia stanzia altri 200.000 euro per tagliare l'erba ai bordi delle strade

Attualità

Rimini

| 15:07 - 30 Novembre 2021

Cartello stradale "sepolto" dalla vegetazione sulla Marecchiese (foto di repertorio).

Duecentomila euro "extra" nello stanziamento di fondi per interventi di taglio delle alberature e pulizia dei fossi, lungo le strade provinciali di competenza. Il consiglio provinciale di Rimini, riunitosi in presenza dei soli consiglieri di maggioranza, ha votato la variazione di bilancio n.10 per l'anno 2021, varata anche per investire 110.000 euro di risorse regionali e di 180.000 euro di risorse statali in interventi di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza stradale. Ci sono anche 286.000 euro di finanziamenti ministeriali per le aree interne delle province, per il miglioramento dell’accessibilità e la sicurezza delle strade.