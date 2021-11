Cronaca

Rimini

| 15:03 - 30 Novembre 2021

Il Renegade danneggiato.



Brutta sorpresa per un uomo, vittima di furto in auto a Miramare di Rimini: questa mattina (martedì 30 novembre) ha trovato la sua Jeep Renegade danneggiata. È accaduto intorno alle 7 in via Mantova, vicino al lungomare: i ladri hanno rotto un vetro e hanno rubato la valigetta del proprietario del veicolo, che conteneva documenti di lavoro e una chiavetta Usb. Indagini da parte della Polizia a cui il proprietario del veicolo ha sporto denuncia.