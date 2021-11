Cattolica, sull'ospedale Cervesi è scontro tra sindaco e Movimento 5 Stelle

Attualità

Cattolica

| 14:29 - 30 Novembre 2021

Ospedale Cervesi di Cattolica.



A Cattolica è scontro tra amministrazione comunale e il Movimento 5 Stelle sulla sanità, a seguito del dibattito sul rischio di chiusura notturna del punto di primo intervento dell'ospedale Cervesi. Il sindaco Franca Foronchi invita a non cedere agli allarmismi e in consiglio comunale ha parlato di "schiarita rassicurante" al termine di un confronto con i vertici dell'Ausl Romagna. Il dg Tiziano Carradori e Riccardo Valiero, capo del Distretto Sanitario di Riccione, hanno dato rassicurazioni al primo cittadino cattolichino, negando l'ipotesi di una chiusura notturna del punto di primo intervento, benché il problema della carenza di personale medico sia reale: "Questione nazionale però - evidenzia il sindaco - e non tema che riguarda esclusivamente Cattolica".



Il Movimento 5 Stelle però ritiene che il caso non sia chiuso e attacca, in una nota a firma dell'ex sindaco Mariano Gennari, del consigliere comunale Silvia Pozzoli e dei due parlamentari, Giulia Sarti e Marco Croatti. L'amministrazione comunale è accusata di non aver prestato attenzione all'allarme lanciato più volte dallo stesso personale medico e di aver puntato in campagna elettorale su un progetto giudicato irrealizzabile dall'opposizione, cioé l'istituzione di un pronto soccorso all'ospedale Cervesi. “Si è preferito raccontare di realizzare grandi imprese per la facile ricerca del consenso, ora ci auguriamo che si inizi a pensare seriamente alla realtà. Progetti seri, immediati e realizzabili che servano a migliorare la qualità dei servizi offerta ai cittadini, soprattutto nel campo della sanità”, si legge nella nota.