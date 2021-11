Misano Adriatico, arrivano le zone 30: "tuteliamo ciclisti e pedoni"

Attualità

Misano Adriatico

| 14:16 - 30 Novembre 2021

Zona 30 a Misano Adriatico.



A Misano Adriatico arrivano le Zone 30, con tale limite di velocità per tutelare pedoni e ciclisti. "Una città sempre più sicura e green. Le Zone 30 sono un altro passo nella direzione di programmare un territorio sintonizzato sulla domanda di qualità ambientale che proviene da cittadini ed ospiti", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



L’introduzione delle Zone 30 rientra fra quanto previsto dal Piano Urbano di Mobilità Sostenibile di cui s’è dotata l’amministrazione a fine 2019 e riguardano tutte le frazioni del territorio misanese. Da oggi (martedì 30 novembre), con ordinanza apposita, entrano in vigore a Belvedere e Portoverde. Questa mattina è stata infatti ultimata la posa della segnaletica per l’attuazione delle Zone 30. "L’obiettivo è la moderazione del traffico a tutela di ciclisti e pedoni e promuovere la rete degli itinerari ciclabili che hanno raggiunto i 25 km", ribadisce l'amministrazione comunale.