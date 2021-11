Rimini: prima rapina mini market, poi alla Coin. Arrestata 56enne

Cronaca

Rimini

| 14:10 - 30 Novembre 2021

Ingresso della Coin di Rimini.



Una 56enne originaria dell'anconetano, domiciliata a Rimini, è stata arrestata ieri pomeriggio (lunedì 29 novembre) per l'ipotesi di reato di rapina impropria continuata, dopo un doppio colpo effettuato in corso d'Augusto, prima in un minimarket e poi alla Coin. Come ricostruito dalla Polizia, la donna ha rubato generi alimentari, tentando di investire, con la propria bicicletta, il titolare del minimarket che stava cercando di bloccarle la fuga. La donna ha successivamente effettuato un secondo colpo alla Coin, portando via dei prodotti senza pagarli, ma in questo caso è stata fermata dalla Polizia. Con sè aveva ancora quanto portato via dal primo esercizio commerciale.