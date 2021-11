San Giovanni, le ospiti del centro ricreativo cuciono coperte da donare ai senzatetto

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:36 - 30 Novembre 2021

L'associazione "Col Sorriso" ha avviato a San Giovanni in Marignano una meritevole iniziativa con un duplice scopo: aiutare i bisognosi e nel contempo far tornare a sorridere e sentire meno sole le anziane che frequentano il centro ricreativo cittadino, "L'amicizia". Attraverso "Le coperte col sorriso", le anziane e le donne volontarie hanno cucito coperte che saranno destinate ai senza tetto. Il materiale è stato messo gratuitamente a disposizione dalla magliera Rita di San Giovanni in Marignano e da numerosi cittadini, uscendo anche dai confini riminesi: lana e un dipanatoio sono stati donati dalla signora Tina di Santa Croce sull'Arno, mentre Chiara, Lucia e Clotilde, da Vasto e Scerni, hanno donato altra lana. "É un orgoglio percepire quanto il nostro territorio sia ricco di umanità, incontri e gesti davvero importanti verso il prossimo e lo è ancora di più quando si tratta di iniziative spontanee come queste che hanno il potere di arricchirsi con la condivisione", commenta l'amministrazione comunale in una nota.