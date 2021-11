Misano, Piano Urbanistico Generale, a disposizione per la consultazione

Attualità

Misano Adriatico

| 11:40 - 30 Novembre 2021

Veduta aerea di Misano.

Il Consiglio Comunale di Misano Adriatico con l'atto n. 52 del 21/10/2021, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale completa di tutti gli elaborati costitutivi a norma del combinato disposto degli artt. 27 e 45, comma 2 della Legge Regionale 24/2017.

"Il PUG è fra gli obiettivi di questa Amministrazione – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni – e prima è stato necessario assumere un quadro conoscitivo chiaro, con l'individuazione dei punti di forza e di debolezza del nostro territorio, contemperare le diverse tutele ambientali e sociali con le legittime esigenze dei cittadini e delle imprese. Nel PUG c'è la Misano del futuro, le strategie e le modalità di attuazione. Non siamo ancora alla stesura definitiva, deve pronunciarsi il Consiglio e ascolteremo le osservazioni dei cittadini; a seguire dovrà affrontare l'esame da parte di Provincia e Regione, per arrivare finalmente all'approvazione. Crediamo di aver fatto un buon lavoro per contribuire a rendere Misano Adriatico un territorio sempre più sostenibile, accogliente ed ospitale. Solo così possiamo pensare di garantire un futuro giusto, da molti punti di vista, alla nostra comunità".

L'avviso di deposito del Piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 330 del 24/11/2021.

Chiunque può prendere visione e formulare osservazioni sui contenuti della proposta di Piano assunta dal Comune di Misano Adriatico entro il termine del 24/01/2022.

L'avviso contenente tutte le informazioni per presentare osservazioni, oltre alla documentazione completa, sono disponibili nella pagina Piano Urbanistico Generale (PUG).

Nei prossimi giorni saranno organizzati incontri con le categorie economiche, i tecnici e i cittadini per la presentazione della struttura e dei contenuti del Piano, per favorire il massimo di informazione e conoscenza.



E' stato anche redatto un opuscolo divulgativo per favorire una più facile lettura del Piano, scaricabile qui.