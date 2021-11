Attualità

09:41 - 30 Novembre 2021

Lavori di manutenzione delle condotte idriche, mancherà l'acqua in alcune zone di Novafeltria domani, 1 dicembre in mattinata. Dalle 8.30 alle 12.30 verrà interrotta la distribuzione in località Cà del Vento , Via Cà del Vento, località Torricella dal civico n.108 al civico n.152, Cà di Celli, Cà del Biordo. In caso di maltempo i lavori verranno rimandati al giorno seguente. Hera si scusa anticipatamente per i disagi che si verranno a creare.