Calcio D, Cattolica: fumata nera per il mister. Angelini dice no e Gori prende tempo

| 00:08 - 30 Novembre 2021

Il tecnico Beppe Angelini non ha accettato la chiamata del Cattolica.

Nessuna novità in casa Cattolica per quanto riguarda il nuovo tecnico. In giornata sono stati contattati Beppe Angelini e Mattia Gori. Entrambi hanno visto all’opera la squadra – il primo contro la Luparense e il secondo contro l’Arzignano –: hanno ringraziato ma preferiscono aspettare altre soluzioni perché ritengono che al momento non ci siano le condizioni giuste per imbarcarsi in una avventura assai rischiosa alla luce della precaria classifica. Se il no di Angelini è stato categorico, quello di Gori potrebbe trasformarsi in un sì: dipenderà, a quanto pare, dalle mosse del club sul mercato di dicembre che apre mercoledì. Ecco perché nella partita di sabato in trasferta contro l’Adriese - quarta in classifica - in panchina siederà il vice di mister Lilli, Lorenzo Vagnini che lunedì ha guidato l’allenamento. In questo momento non risultano al vaglio altre candidature (si è vociferato di Alessandro Mastronicola e di Matteo Vullo): se ne riparlerà la prossima settimana quando è possibile che in rosa ci siano nuovi arrivi a fronte di qualche partenza.