Calcio D, Gabicce Gradara: Juniores sconfitta nel derby col Villa San Martino (3-2)

Sport

Gabicce Mare

| 19:13 - 29 Novembre 2021

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Fermi i campionati Allievi e Giovanissimi in attesa della seconda fase è scesa in campo solo la formazione Juniores

JUNIORES

Villa San Martino - Gabicce Gradara 3-2

Battuta d’arresto per la Juniores: 3-2 nel derby contro il Villa San Martino. Al 3’ padroni già in vantaggio con un diagonale in area difesa che sorprende il Gabicce Gradara. La rete scuota la squadra di Bartolini che prende in mano il pallino del gioco facendosi pericolosa più volte. All’11’ un colpo di testa a botta sicura di Carburi viene neutralizzato ottimamente dal portiere del Villa; al 16’ Ferretti a porta vuota manca il tap-in vincente; al 30’ Gabicce Gradara pareggia con Carburi imbeccato al centro dell’area dalla trequarti di destra da Gaddoni: controllo e tiro vincente. A tempo quasi scaduto il Villa San Martino passa inaspettatamente di nuovo in vantaggio con un diagonale al volo dal limite dell’area di destra sull’uscita di Francolini: 2-1.

Nel secondo tempo i padroni di casa entrano in campo con un altro piglio e mettono sotto pressione la difesa del Gabicce Gradara che replica solo al 16’ con una punizione di Carburi alta sopra la traversa. La pressione del Villa San Martino si concretizza con il gol del 3-1 siglato con una incursione in area che ha sorpreso la difesa del Gabicce Gradara. Girandola di sostituzioni nelle due compagini e al 32’ Shehu per il Gabicce Gradara con una punizione magistrale che si insacca nel sette alla sinistra del portiere riapre la partita: 3-2. Negli ultimi minuti il Gabicce Gradara con determinazione ma con poca lucidità cerca invano il pareggio. Il Gabicce Gradara è al penultimo posto in classifica con 3 punti.

Prossimo impegno sabato 4 dicembre alle ore 17.30 al Magi contro il Santa Veneranda.

GABICCE GRADARA: Francolini, Gaddoni, Sheu, Uguccioni, Ferraro, Magi Alberto, Magi Luca, Magi Andrea (2004), Carburi, Della Chiara, Ferretti. Nella ripresa sono entrati: Semprini, Pelinku, Ciaroni, D’Angeli, Magi Andrea (2002). A disp. Casali, Gessi. All. Bartolini.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI Le squadre Allievi (2006), Giovanissimi (2007) e Giovanissimi cadetti (2008) hanno finito la fase provinciale piazzandosi tutte e tre al terzo posto della classifica e le prime due formazioni hanno sfiorato l’accesso alla fase regionale. Rispetto agli anni scorsi i risultati sono stati certamente migliori e il bilancio è assai positivo. Nell’ultima giornata, ad esempio, gli Allievi hanno hanno vinto largamente contro il Villa San Martino, squadra approdata alla seconda fase grazie al secondo posto. Anche per i Giovanissimi 2008 di mister Gaudenzi il campionato è stato soddisfacente: il gruppo era nuovo, inizialmente esiguo e da plasmare , ed è uscito alla distanza manifestando significativi progressi tecnici.

Nei prossimi giorni saranno compilati i nuovi gironi dei campionati provinciale: la seconda fase scatterà probabilmente nel week end del 12 dicembre.