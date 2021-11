Sport

Rimini

| 17:25 - 29 Novembre 2021



Il Rimini Calcio comunica che la gara Alcione - Rimini si giocherà sabato 4 dicembre all’Arena Civica di Milano con inizio alle ore 14:30. In anticipo sarà in campo anche il Ravenna per il match contro la Tritium. Ricordiamo che mercoledì 8 si giocherà un turno infrasettimanale e la squadra di Gaburro sarà di scena in trasferta contro il fanalino di coda Ghiviborgo