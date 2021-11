Attualità

| 16:36 - 29 Novembre 2021

Ingresso dell'ospedale di San Marino.

Dal 22 al 28 novembre a San Marino si sono registrati 184 nuovi casi su 2192 tamponi, per un tasso di positività pari a 8,39%. Due le persone ricoverate in ospedale di cui una in terapia intensiva. Sul fronte della campagna vaccinale, sono 2792 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo, 25.217 quelle che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione: l'83,40% della popolazione.