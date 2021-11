Coronavirus a Rimini un decesso e 178 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 16:24 - 29 Novembre 2021

Nel riminese sono 178 i nuovi casi al Sars-CoV-2, 136 sintomatici e 42 asintomatici. In regione 1223 nuovi casi in più rispetto a domenica su 10.059 tamponi.



Nel riminese deceduto un 83enne, in regione altri sei decessi: due in provincia di Bologna (una donna di 83 anni e un uomo di 88 anni), uno in provincia di Ferrara (un uomo di 71 anni), uno in provincia di Ravenna (una donna di 96 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 57 anni residente nel forlivese). Rientra tra i decessi anche un uomo di 82 anni residente fuori Regione, il cui caso è stato diagnosticato a Cesena.



Sul fronte ricoveri in terapia intensiva, a Rimini sono 3 (+1), in regione salgono a 69 (+7). I ricoveri nei reparti Covid salgono a 660 (+28).

CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 272 nuovi casi, seguita da Rimini (178); quindi Modena (155), Reggio Emilia (122) e Ravenna (109 casi); poi Ferrara (89), Forlì (83), Cesena (74) e Parma (72); infine Circondario Imolese (49) e Piacenza (20 casi).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all'argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Qui tutte le informazioni sulla campagna

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.388.968 dosi; sul totale sono 3.554.607 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 508.139.