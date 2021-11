Rimini, sovrintendente di Polizia Penitenziaria a "Ballando on The Road" della Carlucci

Attualità

Rimini

| 15:56 - 29 Novembre 2021

Chiara e Luigi in pista.

Luigi Ippolito, 48 anni, sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Rimini, con la sua compagna di ballo ed editrice internazionale Chiara Naccarato, quando si sveste dall'uniforme e oltrepassa i cancelli della casa circondariale calza le scarpe da ballo e sorprende tutti. Nel cassetto ha una medaglia d'oro vinta nel 2021 al campionato Fids Ripartiamo a Riccione e una medaglia di bronzo ottenuta lo stesso anno al Campionato italiano a Rimini. E sabato prossimo parteciperà al Foro Italico di Roma, dopo aver superato la selezione tra centinaia di unità di ballo, al programma pomeridiano di Milly Carlucci su Rai 1, Ballando On The Road. Lo farà al cospetto di una rappresentanza dei giudici di Ballando con le Stelle e della presidente Carolyn Smith. La coppia è nata nella patria delle danze folk romagnole e in particolare nella storica sala da ballo riminese '007' di Miramare.















(Ansa)