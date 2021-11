Boxe Santarcangelo, buona prova per Pesaresi a Lastra a Signa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:50 - 29 Novembre 2021

Il Maestro della boxe Tiziano Scarpellini ed Alessandro Pesaresi.

Domenica sera sul ring del palazzetto di Lastra a Signa ancora una sfida per Alessandro Pesaresi della Boxe Santarcangelo.

L'atleta con un record di 12 vittorie e 6 sconfitte ha affrontato Lin Jiachi che vanta un record di 9 vittorie 2 pari e 7 sconfitte.

Nel primo round Lin è partito forte in attacco, senza essere comunque pericoloso, mentre Pesaresi, pur non rischiando ha perso il primo round, faticando ad entrare nel match.

Nel secondo round invece Pesaresi ha accellerato i ritmi mettendo a segno bei colpi di rimessa e portando a casa il round.

Pesaresi molto attivo anche nel terzo round con pregevoli colpi al corpo e alla figura. L'avversario ha chiuso il round in affanno.

Verdetto di parità con Pesaresi che è sceso dal ring tra gli applausi del folto pubblico presente.