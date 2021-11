Visit Romagna è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad il nuovo Presidente del cda

Turismo

Rimini

| 15:43 - 29 Novembre 2021

Rinnovato il consiglio di amministrazione di Visit Romagna - la Destinazione Turistica che dal 2018 coordina la promozione dei territori di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - che sarà operativo dal 1 gennaio 2022. L'Assemblea dei soci ha eletto presidente del nuovo cda Jamil Sadegholvaad, neo sindaco di Rimini che subentra ad Andrea Gnassi, ex primo cittadino della località romagnola. Guardando al prossimo futuro l'intero programma della attività turistiche 2022 si doterà di risorse regionali e dei soci per 6 milioni complessivi di cui 2,8 milioni a supporto delle azioni di promo-commercializzazione, campagne media, progetti di marketing territoriale, coordinamento eventi di sistema e rafforzamento del brand Romagna e la restante parte a sostegno dell'informazione ed accoglienza turistica dei territori, dei progetti di animazione turistica e di promozione locale dei territori delle 4 province.

"Il 24 novembre del 2018 eravamo tutti insieme - ha sottolineato Andrea Gnassi, presidente uscente di Visit Romagna, in carica fino al 31 dicembre - per dare inizio una nuova avventura, una scommessa: dimostrare che superando le logiche distinte di promozione dei territori e di commercializzazione dei prodotti aumenta il valore di una destinazione turistica. Che adottando una strategia industriale si trasforma una vocazione turistica in economia di un paese, che più semplicemente lavorando insieme, facendo sistema, creando una vera rete si diventa più competitivi. La scommessa di Visit Romagna è stata quella di cambiare l'approccio, di innovare processi e strumenti, procedendo secondo una logica industriale, con un occhio ai migliori competitor e così è stato. In 3 anni - ha concluso Gnassi - abbiamo sostenuto 500 progetti di animazione turistica, 240 progetti di informazione ed accoglienza e 150 di promozione turistica, con il programma turistico di promozione locale".