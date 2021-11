Cronaca

Riccione

| 14:55 - 29 Novembre 2021

La boutique Folli Follie.

Spaccata nella notte tra domenica e lunedì a Riccione. Ignoti ladri hanno distrutto le vetrate della boutique "Folli Follie" in viale Ceccarini e hanno portato via borse griffate di varie marche. Il bottino è in corso di quantificazione ma si tratterebbe di una cifra importante. Sul posto per i rilievi i Carabinieri che stanno indagando anche utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.