Apre in centro a Rimini Ferramenta Café, il bistrot italiano di Rino Mini

| 13:38 - 29 Novembre 2021

Rino Mini.

Il primo dicembre aprirà il tanto atteso Ferramenta Cafè nella centrale piazza Cavour di Rimini, alle porte del ristrutturato teatro.

Ferramenta Cafè va al di là della proposta del classico ristorante: è aperto tutto il giorno, offrendo colazione, break time, lunch & brunch, tea time, aperitivo, cena, dopo cena.

Ferramenta Cafè esprime tutta la dinamicità e passione del suo patron Rino Mini, personaggio sempre attentissimo all'innovazione, sperimentatore, ma rigoroso come pochi nel rispetto della tradizione.



Perché 'Café'



È una modalità linguistica per identificare un luogo che richiama al bistrot francese: infatti sarà un bistrot italiano… e in questo c'è tutto il genio e l'ironia di Rino Mini.

Ferramenta Cafè rispetta il termine e significato di bistrot: è una enoteca di eccellenza con piccoli piatti delle varie tradizioni del Paese, ovviamente dotata di una cantina particolarmente importante.

Ferramenta Cafè offre la massima espressione della cucina italiana originale, oltre che contaminata con piatti della cultura internazionale e asiatica.



Zeitgeist riminese



La sua vitalità ed eterogeneità è palese: apre tutti i giorni dalle 7:30 fino a tarda sera, organizzato quindi per accogliere anche i clienti del dopo teatro.

Ferramenta Cafè ama la vita, ama la sua città, incarna lo spirito della Rimini leggera, ma non superficiale.

Ferramenta Cafè è espressione dello zeitgeist riminese.

Il suo claim "Dalle 7:30 al dopo teatro" non vuole svolgere il ruolo di slogan, bensì rispecchiare, nella sua forma più concreta e palese, la sua dinamicità nel concedersi alla vita cittadina.



Experience nell'offerta Food&Beverage



Inutile dire che Ferramenta Cafè nasce per essere un luogo dove la ristorazione diventa occasione di experience in ogni momento della giornata.

La colazione: internazionale e bakery.

Pranzo e cena: la tradizione italiana con pesce, carne e verdure; la cucina giapponese con l'offerta di crudo, cotto, ramen, sushi; la pizzeria; il circo del cibo, con piccoli piatti, ma di tutto.

Il bar spagirico: l'erbario, nel rispetto della tradizione dei frati medievali e della liquoristica nazionale; la cocktailleria di eccellenza.

La caffetteria: miscele di caffè di altissima qualità nella declinazione di tutti i caffè; i tea e tisane di qualità con proposte uniche.

E poi la cantina, degna di un grande bistrot francese.

La brigata dei fornelli è affidata allo Chef Leonardo Rossetto coadiuvato dagli Chef Luca Esposito e Manuel Saracino e tutti sotto la guida dell’Executive Chef Mirco Delvecchio.





Experience negli spazi e nell'arredo



Architettura e design del locale, curati dallo studio Archinow, sono il risultato del medesimo pensiero sviluppato sul Ferramenta di Santarcangelo, ossia la ricerca spasmodica di riportare alla luce le strutture ed i materiali originari, celati ed occultati dai vari interventi interni succedutesi negli anni.

Quindi un approccio progettuale teso a "togliere", eliminando lastre in cartongesso per riscoprire muri storici in pietra e cotto, abbattere soffitti per far emergere vecchi solai in legno, putrelle in ferro, archi e volte: una "ossessione" che ha portato a scoprire nuovi spazi murati riempiti da detriti nel passato.

Il tutto recuperato e restaurato con cura e passione, la stessa che il patron Rino Mini e lo Chef Mirco Delvecchio dedicano alla selezione e alla lavorazione delle materie prime alimentari.

Nella definizione degli arredi lo stile è libero e sfrontato, con legno e ferro a crudo in perfetto stile Raw, in continuità con lo spazio esistente, talvolta in profonda contrapposizione con l’utilizzo di pietre e marmi preziosi, cristalli e parti in ottone,

Il risultato finale è uno spazio contaminato, eclettico, difficilmente inquadrabile in uno stile preordinato, se non nello "stile Rino Mini", uomo visionario, trasversale e sensibile a tutte le arti.

Gli chef sempre a vista…

I muri sono del 500, le travi a vista del 600…

I mobili dai legni di baita di montagna…

Il pregiatissimo marmo verde alpi, il marmo Rosso Verona dall'ultima cavata di Rosa di Asiago…

Il negozio interno con le eccellenze dei piatti inglesi (da tavola e da appendere), le porcellane inglesi (usate, ma ben conservate), la posateria e gli argenti Sheffield, il merchandising del Ferramenta…

La stanza del cinema, dove di rende omaggio al Maestro Fellini…

La libreria con volumi in vendita e da consultare (architettura, ristorazione, hotellerie, viaggi…).

Il privè con tavolo da 12 posti (ingresso con codice solo la sera)…

La tecnologia di ultimissima generazione presente nell'illuminazione, nei forni, nei frigoriferi e in tutta l'attrezzatura a disposizione degli chef…

Ferramenta Cafè è qualcosa in più di un semplice locale, di un caffè, di un bistrot: uno spazio che celebra l’arte dell’accoglienza di Rino, dove i suoi ospiti si immergono tra le sue passioni, le sue collezioni, in un tripudio di sapori e gioiose emozioni.



Rino Mini Group



Ferramenta Cafè bistrot italiano è un altro tassello del progetto Ferramenta, che conta a Santarcangelo il primogenito ristorante Ferramenta Officina del Gusto, con all'interno il corner Ferramenta Baker-Eat, ovvero il forno aperto tutti i giorni dalle 7:30.

A San Marino invece, all'interno del nuovo outlet The Market, il Ferramenta Baker-Eat è aperto nella sua formula integrale del format (bakery + bar + ristorante) con cui Rino Mini ha previsto decine di aperture sul territorio nazionale e non solo.

Inoltre, il Gruppo di Rino Mini comprende il ristorante Dai Galletti di Santarcangelo Alta, con la sua proposta legata alla stretta tradizione romagnola.

A questi si aggiungerà a breve, sempre a Rimini, la nuova sfida della Chesa De Vein di via Dante, che punterà a rigenerare la zona di Borgo Marina, attraverso un progetto di recupero e salvaguardia delle tradizioni riminesi: il claim "Marinai e macellai in cucina" è la più efficace sintesi della sua offerta.