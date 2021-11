Caso Scieri: tre assoluzioni e due rinvii a giudizio

Cronaca

| 11:48 - 29 Novembre 2021

Emanuele Scieri.

Tre assoluzioni e due rinvii a giudizio sono stati decisi dall'udienza preliminare del processo per la morte di Emanuele Scieri, il paracadutista della Folgore deceduto in circostanze ancora non chiarite alla caserma Gamerra di Pisa il 13 agosto 1999. Il gup ha disposto il non luogo a procedere per il sottufficiale dell'esercito Andrea Antico, militare ancora in servizio al Reggimento 7° Vega ed ex consigliere comunale a Montescudo-Monte Colombo, e per gli ex ufficiali della Folgore, Enrico Celentano e Salvatore Romondia, anche loro ritenuti innocenti perché il fatto non sussiste. Rinviati invece a giudizio i due ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara. Il processo inizierà ad aprile.