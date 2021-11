Coriano, il Comune emana un nuovo bando per i buoni alimentari

Attualità

Coriano

| 11:17 - 29 Novembre 2021

Erogazione buoni alimentari.

Scade il prossimo 5 dicembre il termine per la presentazione delle domande di accesso al nuovo bando per l'erogazione dei buoni alimentari (informazioni sul sito del Comune www.comune.coriano.rn.it alla voce “Bandi e contributi”). Si tratta del sesto avviso bandito dal Comune di Coriano per l'erogazione degli ultimi residui da destinare ai buoni alimentari. Si procederà con la stessa modalità organizzativa all’erogazione di risorse residue assegnate dal Governo pari ad euro 38.000.



Tra il 2020 e il 2021 ne sono stati banditi 5 per l'erogazione di buoni spesa assegnati dal Governo per circa € 150.000, andando progressivamente ad ampliare i requisiti di accesso al fine di poter rispondere tempestivamente alle situazioni di maggiore difficoltà. Solo nell’anno che sta per concludersi sono stati così erogati buoni spesa per complessivi 34.000 euro a favore di famiglie in difficoltà economica.



Per questo nuovo bando i requisiti di accesso sono stati ulteriormente ampliati portando a 18.000 euro il limite Isee e la residenza nel Comune di Coriano.

E' stato inoltre aumentato l’ammontare del valore del buono spesa come segue: famiglia composta da una persona: 400 €, famiglia composta da due persone: 500 €, famiglia composta da tre persone: 600 €, per ogni componente in più rispetto a quanto sopra: 100 €, per ogni disabile presente in famiglia: 100 €



Ricordiamo che per presentare le istanze on line è necessario munirsi delle credenziali SPID e che tutte le informazioni del caso sono sul sito del Comune (www.comune.coriano.rn.it ) alla voce “Bandi e contributi”



“E' un intervento – commenta l’assessore ai Servizi sociali Beatrice Boschetti - che si affianca a quelli già attivi per le fasce a maggiore rischio di povertà, quali i contributi economici erogati dallo sportello sociale, per far fronte al pagamento delle bollette, contributi a sostegno dell'affitto, nonchè agli interventi messi in atto dalle associazioni di Volontariato del nostro territorio”.



“Il Governo – prosegue la Boschetti - nel mese di agosto ha stanziato una ulteriore tranche di risorse da destinare sia a buoni spesa, sia a interventi a sostegno dell'abitare. Le somme assegnate al Comune di Coriano ammontano a circa 69.000,00 euro. Il Comune ha destinato queste risorse ad interventi a sostegno dei costi per la casa. Affitto e utenze infatti rappresentano da sempre uno dei maggiori costi che le fasce più fragili della popolazione faticano a sostenere. La Regione Emilia Romagna stanzia annualmente risorse da destinare allo scorrimento delle graduatorie di utenti che hanno partecipato ai bandi per l'affitto. Quest'anno, con le risorse regionali solo 5 dei 70 beneficiari residenti a Coriano hanno potuto accedere ai contributi della Regione. La Regione ha assegnato una ulteriore trance di finanziamenti a ottobre che aggiunti alle risorse statali assegnate a Coriano ci consentiranno di esaurire quasi completamente la graduatoria. Con le eventuali risorse residue continueremo ad erogare contributi a sostegno dei costi delle utenze tramite i percorsi di accesso dello sportello sociale. Il perdurare della crisi economica conseguenza della pandemia che ha fortemente colpito le fasce più fragili della popolazione – conclude l’assessore - ha messo a dura prova la tenuta dei servizi sociali territoriali e ha determinato la scelta di modulare costantemente le misure e gli interventi che vengono progressivamente messi in campo. L'importante lavoro di monitoraggio dei bisogni da parte dei servizi sociali territoriali ci consente di modulare le misure da mettere in atto”.