Segno per segno: sabato 4 dicembre la presentazione di tre libri scritti con gli adolescenti

Eventi

Rimini

| 11:07 - 29 Novembre 2021

"Filo per Filo" nella corte del palazzo degli Agostiniani.

Gli adolescenti nello specchio è il titolo dell’appuntamento di sabato 4 dicembre alle 17.30 nella Cineteca comunale di Rimini (via Gambalunga, 27) nell’ambito di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro.



Per l’occasione verranno presentati tre libri scritti e pubblicati insieme ai ragazzi durante il Laboratorio Stabile: “Tetralogia della Colonia” (Maggioli Editore), “Una finestra sulla luna” (Fulmino Edizioni) e “Parole che tagliano” (Erickson Live Edizioni). In forma di reading i ragazzi potranno così dar voce alle loro parole.



In apertura l’intervento di Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega alle Politiche per l’educazione.



«Non sono semplici racconti o raccolte di poesie, sono documenti che riportano mille diverse esperienze che abbiamo vissuto: le esperienze del recitare, quelle della quarantena, quelle del ritorno in presenza. Le nostre voci e le nostre emozioni si sono mescolate in un insieme di fatti che hanno dato vita a quello che adesso sono tre libri. È stato molto importante per noi scrivere quello che abbiamo costruito in questi due pazzi anni», racconta Rebecca (15 anni).



Il periodo 2020/2021 resterà senz’altro impresso nella memoria delle ragazze e dei ragazzi che, a causa della pandemia, hanno visto stravolte le aspettative e i bisogni della loro adolescenza: la socialità, la libertà di muoversi e di esprimersi, i sogni. Si sono dovuti adattare, hanno dovuto comprendere, rinunciare, essere pazienti.



«Dopo aver iniziato in presenza il Laboratorio Stabile Alcantara nel mese di ottobre 2020, passato poco più di un mese è iniziato un periodo di altalenanti riprese e interruzioni dell’attività – racconta Alcantara Teatro –. Aspettavamo con ansia ogni settimana il colore attribuito alla nostra Regione dal C.T.S. Siamo “in giallo” si può, in “arancione” chissà, in “rosso” vietato. E proprio in quei momenti di “buco”, in cui ci siamo ritrovati nuovamente chiusi nelle nostre case, abbiamo capito che era importante non perdersi, mantenere le relazioni. Vivere quelle settimane intensamente, dedicandoci a qualcosa di bello e non aspettare solamente tempi migliori».



Il Laboratorio Stabile è un laboratorio teatrale, un luogo in cui esprimere se stessi attraverso l’energia dei corpi in movimento, del contatto fisico, delle azioni corali. Trasferire tutto questo online sarebbe stato assurdo e inadeguato.



«Dietro alle finestre di meet, restavano gli sguardi, i cambi di umore, la stanchezza, la malinconia, ma anche e soprattutto il piacere di incontrarsi, riscoprire il valore delle parole. Le parole belle degli adolescenti e anche le parole belle, scelte con cura, di poetesse e poeti, che ci avrebbero guidati, aiutati a comprendere meglio i sentimenti, le emozioni. A trovare una riconciliazione con il mondo che ci circonda.



Non è stato facile affrontare quei periodi di chiusura forzata, soprattutto per gli adolescenti costretti a trascorrere tante ore davanti al computer con la didattica a distanza. C’era l’urgenza di convogliare emozioni e sentimenti che in quel momento avevano più che mai la necessità di essere espressi, in un atto creativo. C’era l’esigenza di dare una forma alle esperienze condotte in presenza, come ad esempio le esplorazioni nei luoghi abbandonati del territorio, ricchi di suggestioni, come la Colonia Novarese; e ancora tradurre in forma letteraria esperienze condotte sul palco, con la scrittura di un testo inedito».



Durante questo periodo sono così nate esperienze di scrittura creativa, tre percorsi sfociati in tre diverse pubblicazioni. Dopo ogni incontro, si avvertiva il senso di gratificazione che attraversava tutto il gruppo, il piacere di ascoltarsi a vicenda, ritrovando se stessi non solo nelle proprie parole, ma anche in quelle degli altri. E di scoprirsi un po’ poeti e un po’ scrittori.



Ingresso gratuito, con green pass. Si consiglia la prenotazione scrivendo a grazia.alcantara@alice.it, per informazioni: 320.0261464.