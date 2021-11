A Codici Emilia Romagna il premio Vivere a Spreco Zero per l'attività svolta a favore dei cittadini

Attualità

Emilia Romagna

| 09:25 - 29 Novembre 2021

La cerimonia di consegna.

C’è anche l’associazione Codici con la delegazione Emilia-Romagna tra i protagonisti della nona edizione del Premio Vivere a Spreco Zero di Last Minute Market. Venerdì scorso, nella suggestiva sede di Palazzo D'Accursio a Bologna, si è svolta la cerimonia di consegna dei piccoli Oscar per le buone pratiche di economia circolare e sviluppo sostenibile, assegnati ogni anno a Comuni, imprese, scuole, associazioni e cittadini italiani. Codici Emilia-Romagna è stata premiata nella categoria “Cittadini” per l'attività svolta con la progettazione e la rete di sportelli territoriali in materia di educazione al consumo sulla base di principi di sostenibilità etica e ambientale.



“Siamo naturalmente orgogliosi per aver ricevuto questo premio – dichiara l'avvocato Fausto Pucillo, Responsabile di Codici Emilia-Romagna –, perché parliamo di un riconoscimento prestigioso, che riguarda una tematica sempre più centrale come quella delle buone pratiche di economia circolare e sviluppo sostenibile. E basta rileggere il programma della manifestazione per rendersene conto, visti gli interventi istituzionali, dai Ministeri di Affari Esteri e Transizione Ecologica al Comune di Bologna, di esperti e di rappresentanti di note aziende”.



A ritirare il premio per l’associazione è stata Lucia Napoleone. “Un riconoscimento importante – afferma la Project Manager e Responsabile Romagna di Codici –, che da un lato ci ripaga degli sforzi fatti per informare e sensibilizzare i cittadini, penso al progetto Consumer Net in Emilia-Romagna ma anche ad altre azioni di rilievo realizzate su scala nazionale, e dall’altra ci infonde ulteriore forza per andare avanti. Che la sostenibilità sia ai primi posti dell'agenda politica, italiana ed internazionale, non significa che possiamo limitarci ad assistere al dibattito istituzionale in atto, dobbiamo fare la nostra parte. Da qualche anno abbiamo iniziato a dedicarci alla lotta allo spreco alimentare perché è un'esigenza non più procrastinabile, ed abbiamo cercato di applicarla al nostro mondo, il mondo dei consumatori. Il nostro obiettivo principale è quello di stimolare la presa di coscienza dell'importanza di un consumo responsabile e, al contempo, fornire ai cittadini degli strumenti utili per ridurre al massimo lo spreco alimentare e riscoprire abitudini alimentari sane e sostenibili”.