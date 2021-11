Incidente mortale a Riccione, giovane alla guida era ubriaco

Cronaca

08:49 - 29 Novembre 2021

La Fiat500L finita contro uno dei grossi pini che costeggiano la strada.

Il ragazzo di 20 anni alla guida dell'auto che all'alba di domenica si è schiantata contro un albero a Riccione, con altri quattro giovani a bordo, aveva un tasso alcolico di 2 grammi/litro, quattro volte oltre il limite. Nell'incidente su viale Abruzzi è morto un 19enne e gli altri sono rimasti feriti, tra cui una giovane in maniera grave. La Procura di Rimini ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Inizialmente la Polizia locale aveva identificato il deceduto in un albanese di 20 anni, ma in realtà si tratta di un italiano di 19 residente a Cattolica, Nathan Franchini, come riportano quotidiani romagnoli. Si sta verificando l'ipotesi che avesse addosso i documenti di un'altra persona, dal momento che discoteche della zona sabato facevano entrare solo i ragazzi dai 20 anni in su. Sembra che anche altri sull'auto avessero documenti riferibili a persone diverse.



