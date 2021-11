Nathan Franchini, chi era il giovane studente morto a Riccione

Attualità

Riccione

| 07:44 - 29 Novembre 2021

Nel riquadro Nathan Franchini.

La Fiat500L ha probabilmente perso aderenza ed è finita contro uno dei grossi pini che costeggiano la strada. Così ieri mattina ha perso la vita sul colpo il 19enne Nathan Franchini, studente di Cattolica. La tragedia devasta due famiglie, quella della mamma, insegnante di danze latino americane, e quella del padre Christian, assicuratore bancario, genitori separati da tempo. L’incidente si è verificato poco dopo le 6.30 in viale Abruzzi, all'altezza di via Celano. In auto i cinque amici di Cattolica: sul sedile dietro è seduto Nathan Franchini, è lui la vittima di quella violenta botta che ha distrutto l'auto. Oltre alle ambulanze sono arrivati gli elicotteri del 118 da Bologna e da Ravenna. Tre dei feriti, un ragazzo di 20 anni, uno di 21 e una ragazza di 18 sono stati portati all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Un’altra ragazza di 22 è stata ricoverata a Rimini. Vivono tutti a Cattolica. Per tutti i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia locale di Riccione.



Aggiornamento: Giovane alla guida era ubriaco