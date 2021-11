Basket B, RivieraBanca: terza vittoria di fila. Battuto il Giulianova 93-71

Sport

Rimini

| 01:43 - 29 Novembre 2021

Terza vittoria di fila per RivieraBanca Basket Rimini. Ottima prestazione dei nostri biancorossi che sfoderano tutto il loro talento offensivo e superano Basket Giulianova 93-71 nella nona giornata di campionato dopo una partita condotta dall'inizio alla fine, raggiungendo in certe occasioni anche le trenta lunghezze di vantaggio. Segnali incoraggianti da parte di tutto il gruppo, come dimostrano i ben sei giocatori in doppia cifra, ed in particolare dai giovani che si sono fatti trovare pronti sul parquet con un minutaggio maggiore rispetto al solito.

Partenza lanciatissima di Rimini che brucia la retina dall'arco con Saccaggi, capitan Rinaldi ed un doppio Masciadri (14-9 al 4') prima che Bedetti e Rivali costringano Domizioli al timeout. La fuga dei biancorossi continua ancora col tiro pesante: le triple di Tassinari, Mladenov e le due in fila di Saccaggi valgono il +16 di fine primo quarto (34-18).

RivieraBanca allunga ancora ad inizio secondo quarto e Domizioli chiama nuovamente timeout dopo i canestri di Tassinari e Scarponi (40-20 al 13'). Gli abruzzesi tentato una reazione con le triple di Motta e Di Carmine e le firme dei giovani Buscaroli e Bischetti (42-30 al 16'). Rimini reagisce prontamente con 5 punti di un eccellente Saccaggi e due invenzioni di Tassinari che regalano il +20 di fine primo tempo (56-36).

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi danno un'ulteriore spallata alla partita con un parziale di 9-0 che forza un altro timeout di Domizioli (65-36 al 22'). Giulianova non riesce a trovare adeguate contromisure e Rimini protegge il vantaggio mantenendosi sempre abbondantemente sopra i 20 punti di distacco. Negli ultimi 10' c'è tanto spazio per i giovani: Mladenov è riuscito a ritrovare un po' di ritmo partita dopo l'infortunio, mentre Scarponi e soprattutto Fabiani vanno ripetutamente a segno e contribuiscono alla vittoria finale.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 5 dicembre alle ore 18 al PalaSavelli per la decima giornata di campionato contro Sutor Montegranaro.

Il tabellino

RivieraBanca-Basket Giulianova 93-71

RIMINI: Tassinari 17 (4/6, 3/4), Saccaggi 17 (1/2, 5/5), Fabiani 12 (6/10), Bedetti 11 (2/2, 1/4), Masciadri 10 (1/4, 2/2), Arrigoni 10 (3/7), Rinaldi 7 (2/4, 1/1), Scarponi 5 (1/2, 1/4), Mladenov 3 (0/6, 1/3), Rivali 2 (1/3), Rossi 2 (1/1), Amati (0/1 da tre). All. Ferrari, Brugè, Middleton.

GIULIANOVA: Di Carmine 15 (4/10, 1/1), Fattori 15 (3/6, 3/5), Motta 15 (3/4, 2/5), Caverni 8 (4/6, 0/1), Giacomelli 6 (0/1, 0/6), Buscaroli 6 (1/2, 0/2), Cianci 4 (2/4, 0/3), Bischetti 2 (1/1, 0/1), Scarpone S., Nafea NE, Scarpone F. NE. All. Domizioli, Montuori, Bontà.

PARZIALI: 34-18, 56-36, 77-50