Calcio D, il Cattolica esonera mister Lilli. In tre in lizza: Angelini, Gori e Farneti

| 01:12 - 29 Novembre 2021

Il tecnico Simone Lilli è stato esonerato.

La pesante sconfitta interna del Cattolica contro la capolista Arzignano (0- 6) è costata la panchina al tecnico Simone Lilli: in serata il club giallorosso ha deciso di sollevare dall'incarico il mister che anche lo scorso anno terminò anzitempo la stagione. L'allenamento di domani verrà guidato dall'allenatore in seconda, Lorenzo Vagnini. La società ringrazia Simone Lilli per il lavoro svolto fino ad oggi, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro.

Chi sarà il sostituto di Lilli? Sul tappeto ci sono tre nomi. Il primo è quello di Beppe Angelini, ex tecnico di Forlì e Cesena, che in serie D ha vinto tre campionati (Bellaria, Santarcangelo e Cesena). Un candidato di primo piano, ma crediamo che Angelini per accettare la difficile sfida chiederà garanzie tecniche prima che economiche: la rosa è assolutamente da rinforzare con più pedine. Del resto il Cattolica, penultimo in classifica con 6 punti in 11 giornate, ha il peggiore attacco (solo 4 gol segnati) e la peggiore difesa (24 reti subite). La società sarà in grado di farlo? Contro la Luparense Angelini era allo stadio, ha visto all’opera la squadra e dunque sa dove poter mettere le mani. Un altro nome caldo è quello del giovane Mattia Gori, ex Correggese e Alfonsine e non è da trascurare neppure l’ipotesi del navigato Oscar Farneti, ex mister della Savignanese. Contro la Luparense in tribuna notato anche Mirco Omiccioli, ex Fano. Vedremo nelle prossime ore come si muoverà la societ- Lunedì sarà una giornata calda.