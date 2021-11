Tennis, il Tc Viserba strappa un prezioso pareggio (3-3) a Bari

Sport

Rimini

| 22:09 - 28 Novembre 2021

La formazione del TC Viserba.

Match durissimo per il Tennis Club Viserba che strappa un importante pareggio per 3-3 sui campi dell’Angiulli Bari nell’andata dei play-out del campionato di A2 di tennis. Ancora una volta la formazione romagnola ha giocato un match di alta intensità e grande determinazione contro la forte formazione pugliese. Viserba subito protagonista in avvio con il successo, con tanto di “positivo”, del bellariese Alessandro Canini su Luca Narcisi, match dominato dal romagnolo che ha condotto anche 6-0, 4-2. Bari pareggia grazie al singolare vinto dall’ucraino Ovcharenko su Francesco Giorgetti.

La seconda serie dei singolari propone match equilibrati: Luca Bartoli cede lottando a Benito Massacri, una della migliori speranze azzurre, Manuel Mazza conquista un punto spettacolare su un giocatore in ascesa come Fabrizio Andaloro. Dopo i singolari punteggio sul 2-2 e tutto affidato ai doppi dove c’è stato un successo per parte, con il tandem Giorgetti-Canini che stampava il punteggio sul 3-3 finale.

L’esito di questo play-out rimane dunque apertissimo e chi rimarrà in A2 verrà deciso domenica a Viserba in un confronto che sarà deciso verosimilmente al fotofinish.

Parziali: Oleksandr Ovcharenko (2.4)-Francesco Giorgetti (2.3) 6-1, 6-4, Alessandro Canini (2.5)-Luca Narcisi (2.4) 6-0, 6-4, Manuel Mazza (2.1)-Fabrizio Andaloro (2.2) 7-5, 7-6 (3), Benito Massacri (2.4)-Luca Bartoli (2.6) 6-3, 6-3.

Doppi: Andaloro-Ovcharenko b. Mazza-Bartoli 6-1, 6-1, Giorgetti-Canini b. Narcisi-Massacri 6-4, 6-2.

Domenica il ritorno (dalle 10) sui campi di casa del Tennis Club Viserba.