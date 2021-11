Villa Verucchio ospita il raduno della nazionale di Free Style

Sport

VillaVerucchio

| 19:37 - 28 Novembre 2021

Nazionale di Free Style, categoria Slide, a Villa Verucchio.



Villa Verucchio, per la prima volta e grazie alla collaborazione della Boar Skating, ha ospitato il raduno della nazionale di Free- style per le discipline di Free-jump e Slide. Convocati tutti i quattro gli sliders della formazione di casa, il Boar Skating: Eric Zaghini,Sara Lodolini , Filippo Medda ed Elena Bertozzi. In totale, 16 gli atleti provenienti da tutta Italia, guidati dal CT della Nazionale e sotto la supervisione dei tecnici federali. "La scommessa della Boar Skating è quella di rilanciare l'agonismo del freestyle, che è il cuore pulsante e la grande bellezza di questa disciplina, nel pieno rispetto delle regole, del fair play, e nel realizzare progetti sportivi e di scambio di know-how senza alcun condizionamento", dice l'allenatore Vanucci. L'altro coach Zaghini evidenzia: "Lavoriamo di concerto con le federazioni e con atleti di taratura internazionale per sviluppare l'interesse di questo sport, condividendo intenti ed esperienze con societa' affini, dando spazio e risalto a questa bellissimo sport, che purtroppo, sul territorio, è un po' la cenerentol", con numeri ancora esigui. La nostra intenzione è quella di provare a colmare questa lacuna.