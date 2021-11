Calcio D, al Calbi il Cattolica crolla di fronte alla capolista Arzignano: 0-6

Sport

Cattolica

| 18:56 - 28 Novembre 2021

Il tecnico del Cattolica Simone Lilli.

Naufragio del Cattolica al Calbi per mano della capolista. Il primo tempo si è chiuso 0-2, nella ripresa il poker dell’ Arzignano che ha mostrato ben altro spessore. La squadra di Lilli ha avuto un buon avvio, poi è crollata praticamente senza reagire. Ora la situazione di classifica si è aggravata: penultimo posto con 6 punti in compagnia dell’Ambrosiana. La salvezza diretta diventa più complicata. Ora anche la posizione di mister Lilli è al vaglio della società. E il calendario non promette nulla di buono: domenica trasferta contro l’Adriese, quarta in classifica.

Il tabellino

CATTOLICA - ARZIGNANO VALCHIAMPO 0- 6

CATTOLICA (3-5-2): Scotti; Nanni, D’Angelo, Palazzi (17’ st Manfroni); Landolfo (41’ st Mengucci sv), Aprea, De Angelis (24’ st Sabba), Zebli, Abubakar; Traini, Docente (26’ st Nisi). A disp.: Iglio, Strasser, Somma, Morri, Sakho. All.: Lilli.



ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Bacchin; Pasqualino, Molnar, Bigolin, Gning; Forte, Casini (20’ st Pellielo), Antoniazzi (26’ st Grancara); Moras (15’ st Beltrame); Fyda (15’ st Cescon), Calì (15’ st Gnago). A disp.: Indelicato, Cariolato, Bonetto, Vessella. All.: Bianchini.

Arbitro: Silvera di Valdarno.

Reti: 16’ pt Antoniazzi, 29’ pt Bigolin, 2’ st Moras, 14’ st Calì, 22’ st Antoniazzo, 31’ st Gnago.

NOTE: spettatori 300. Ammoniti Traini, Calì e Gning. Angoli 3-3.