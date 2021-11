Irrompe l'inverno: prima nevicata nell'entroterra, il bis in arrivo a quote medio basse

Attualità

Rimini

| 18:00 - 28 Novembre 2021

La neve di questa mattina (domenica 28 novembre) sul Carpegna.

Come da previsione, è arrivata la neve nell'entroterra di Rimini. Un primo assaggio nella mattinata di oggi (28 novembre) e poi altre precipitazioni nel primo pomeriggio. La quota neve sugli 800-1000 metri, ma è sceso qualche fiocco anche a quote più basse. Domani (lunedì 29 novembre) non si esclude qualche precipitazione di neve tonda in pianura e in costa. La quota neve intorno ai 400 metri. Il tempo è dunque influenzato dalla discesa di una saccatura nord-atlantica, accompagnata da aria fredda d'estrazione artico-marittima. Temperature in sensibile diminuzione.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 28/11/2021 ore 17:30



LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso, con maggiori schiarite a partire dal tardo pomeriggio-sera.

Precipitazioni: tra la seconda parte della mattinata e la prima parte del pomeriggio sono attesi locali rovesci in discesa da Nord, nevosi fin sui 400/600 m nelle aree interne. Precipitazioni piovose su pianura e costa dove non vanno comunque esclusi locali episodi di Graupel o neve tonda a causa dell’aria molto fredda in quota.

Temperature: minime in netta diminuzione, con valori fin sui +1/3°C su pianura e costa e fino a -2/-4°C sui rilievi. Massime anch'esse in caso, comprese tra i +4/8°C.

Venti: deboli-moderati da nord-ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



MARTEDI’ 30 NOVEMBRE

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per transito di velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: valori minimi in ulteriore lieve flessione, compresi tra i -5/+2°C; massime in

contenuto aumento, con valori compresi tra i +5/9°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE

Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, con rapido aumento della nuvolosità̀ nel corso del giorno a partire dalle aree interne, fino a cieli molto nuvolosi o coperti entro sera.

Precipitazioni: prevalentemente assenti, primi piovaschi in serata a partire dai rilievi.

Temperature: temporanea avvezione mite in quota che determina un aumento anche consistente delle temperature. Minime comprese tra i +2/8°C e massime che si porteranno fin sui +11/12°C su pianura e costa.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest con rinforzi su aree interne e rilievi.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: per la seconda parte della settimana entrante appare probabile la discesa di una nuova perturbazione da Nord-Ovest, associata ad aria nuovamente più fredda, con annesse precipitazioni e calo della quota neve.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram