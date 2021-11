Calcio D, dal 2-0 al 2-2: la Sammaurese pareggia in extremis sul campo del Tritium

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:58 - 28 Novembre 2021

Per la Sammaurese pareggio in rimonta sul campo della Tritium per 2-2. Il cuore giallorosso non smette mai di battere, nemmeno quando tutto sembra finito.

Avvio di match combattuto, anche se i lombardi, tramite un traversone errato di Scaramazza che sorprende Adorni, riescono a sbloccare la contesa già nei primi minuti (8′). La Sammaurese reagisce e spinge. Viene annullato ai giallorossi un goal per fuorigioco (22′), poi Giannini in contropiede coglie uno sfortunato palo (31′). Nel finale di frazione si fa rivedere la compagine di casa, ma la botta di Franchi termina alta sopra la traversa.

Nella ripresa la squadra di Protti non demorde e al 57′ ha una doppia chance, prima con Merlonghi e successivamente con Gurini dal limite, provvidenziale Migliori che si salva in corner. Il Tritium non vuole assolutamente essere recuperato e perviene al raddoppio su corner con il colpo di testa di Messina (66′). Non ci sta nemmeno la Sammaurese, che accorcia rapidamente con un goal simile, un’incornata di Benedetti su calcio d’angolo (72′). I minuti passano inesorabili, tuttavia la Sammaurese non molla e, grazie al cross fatato di Bonandi, infila il pareggio all’89’ con l’inzuccata provvidenziale di Pierfederici.

Recupero thrilling, ma la contesa finisce così. Ora testa al derby del Macrelli col Forlì.

Il tabellino

Tritium-Sammaurese 2-2

Tritium: Migliori, Messina, Lamberti, Maspero, Guida, Fabiani, Scaramazza, Cisternino, Gobbi, Garcia, Franchi A disp: Dieci, Vincenzi, Buono, Diana, Capua, Pezzotta, Melandri, Salami, Doria All Tricarico

Sammaurese: Adorni, Masini, Bonaccorso, Benedetti, Gaiola, Gregorio, Migani, Gurini, Merlonghi, Bonandi, Giannini A disp: Cheli, Pesaresi, Sedioli, Aslani, Casadio, Pierfederici, Misuraca, Lombardi, Nigretti All. Protti.

Reti 8′ Scaramazza, 66′ Messina, 72′ Benedetti, 89′ Pierfederici.