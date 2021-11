Calcio Eccellenza: Savignanese regola il San Marino, decide Benincasa (1-0)

Sport

17:47 - 28 Novembre 2021

Savignanese-Victor San Marino 1-0



SAVIGNAESE Fusconi; Andreoli, Varrella, Turci, Mazzarini; Tola, Nicolini (29’ st Zammarchi), Guidi, Mancini (40’ st Sbrighi); Osayande, Benincasa (34’ st Sacchetti).

In panchina: F. Rossi, A. Rossi, Santoro, Semprini, Paganelli, Tourè. All.: Montanari.



VICTOR SAN MARINO: Pazzini; Rosti, De Queiroz, Pedrazzini, Boccioletti; Morelli (37’ st Gaudenzi), Albonetti, Pastorelli (1’ st Michelucci); Prandelli (22’ st Bardeggia), Voinea (8’ pt Pancotti, 10’ st Sapori), Zabre.

In panchina: Barducci, Santi, Luvisi, Greco. All.: D’Amore.



ARBITRO: Borghi di Modena.

RETI: 6’ st Benincasa.

AMMONITI: Varrella, Zammarchi.



SAVIGNANO SUL RUBICONE Seconda sconfitta in Eccellenza per il Victor San Marino. Gli uomini di mister D’Amore, a causa del k.o. esterno per 1-0 subito dalla Savignanese, vedono dunque interrompersi la propria striscia positiva che durava da sei giornate nel campionato calcistico italiano. A decidere l'incontro il gol a inizio ripresa di Benincasa: Turci batte una punizione mettendo palla in area, Varrella la spizza di testa per Benincasa che, a sua volta, riesce a battere sottoporta Pazzini. Il San Marino sfiora il pari al 54' con Zabrè, ma il suo diagonale potente non inquadra di pochissimo lo specchio della porta avversaria, e al 60' con Michelucci, che di testa mette di poco alto su cross di Rosti dalla destra.