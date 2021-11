Rimini, auto si ribalta e finisce sulla ciclabile. Residenti denunciano: 'Strada pericolosa'

Cronaca

Rimini

| 15:19 - 28 Novembre 2021

Il luogo dell'incidente.



Rocambolesco incidente questa mattina (domenica 28 novembre), poco dopo le otto, in via Coriano a Rimini. Una ventenne riminese, alla guida di una Fiat Punto, ha urtato il cordolo della ciclabile e si è ribaltata. Ancora in corso d'accertamento le cause, da parte della polizia stradale, intervenuta per i rilievi e per regolare la circolazione stradale. Fortunatamente per la conducente solo tanta paura e lesioni non gravi.



Sull'incidente si sofferma uno dei residenti in zona, Savio Galvani, ex consigliere comunale, che parla di "incidente più grave del solito e che poteva aggravarsi ulteriormente a causa dell'invasione della corsia, opposta oppure con l'investimento di pedoni o ciclisti a causa dell'invasione della pista ciclabile e pedonale".



A nome dei residenti della via, Galvani denuncia che non si tratta del primo incidente con questa dinamica: "La velocità, la serie di curve consecutive e l'asfalto sdrucciolevole, sono all'origine della perdita del controllo dei mezzi che spesso finiscono fuori strada generando danni alle cose e alle persone inaccettabili". Viene così sollecitato l'intervento di comune e provincia e suggeriti l'impiego di un asfalto drenante per evitare la perdita di controllo dei veicoli, specie in caso di pioggia, e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.