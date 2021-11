Coronavirus Rimini: un decesso e 185 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 14:58 - 28 Novembre 2021

Bollettino Covid 28 novembre 2021.

Nel riminese 185 i nuovi casi al Sars-CoV-2, 129 sintomatici e 66 asintomatici. In settimana 1098 casi, media 157 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando la media era di 111. In regione 1344 nuovi casi su 28.277 tamponi, tasso di positività del 4,7%. Il 35% dei casi riguarda la Romagna.



Nel riminese deceduto un 89enne, in regione altri sei decessi: due in provincia di Bologna (due uomini rispettivamente di 76 e 78 anni), due in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 55 e 60 anni), uno in provincia di Piacenza (una donna di 93 anni), un decesso in provincia di Parma (un uomo di 85 anni).



Sul fronte ricoveri in terapia intensiva, a Rimini rimangono 2, in regione salgono a 62 (+4). I ricoveri nei reparti Covid salgono a 632 (+38).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 305 nuovi casi, seguita da Modena (205) Rimini (185) e da Ferrara e Ravenna (entrambe 132); poi, Forlì (84 casi), Parma (74), Cesena (69), Reggio Emilia (58); quindi il Circondario Imolese (57) e infine Piacenza (43 casi).