Rimini, detenuto aggredisce agente e lo spinge giù dalle scale

| 14:07 - 28 Novembre 2021

Ieri (sabato 27 novembre) al carcere dei Casetti di Rimini un detenuto italiano, con problemi psichiatrici, ha aggredito un agente della Polizia Penitenziaria, spingendolo e buttandolo giù dalle scale. Il poliziotto ha riportato traumi di tipo toracico e cranico ed è stato dimesso con prognosi di 7 giorni.



Anna La Marca del SiNAPP (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) regionale ribadisce la necessità di potenziare l'organico in servizio nel carcere riminese e l'adeguamento delle strutture per gestire detenuti con problematiche psichiatriche: "Non è possibile demandare sempre all’area sicurezza la cura di queste persone pur non essendo l’istituto che li ospita adeguatamente organizzato per loro, perchè questa tipologia di ristretti quando non riesce ad ottenere richieste, talvolta, prive di fondamento reagisce con violenza e nessun operatore può difendersi", spiega in una nota. "E’ una lotta impari. Siamo stanchi, come corpo di polizia, di denunciare e ripetere sempre le stesse cose. Abbiamo necessità e bisogno di poter espletare i nostri compiti istituzionali senza correre il rischio di essere aggrediti e far ritorno a casa demotivati o con prognosi ospedaliere, come in questo ed in tantissimi altri casi", chiosa la nota del SiNAPP.