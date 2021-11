Nuovo sagrato per la pieve di Secchiano: il Vescovo all'inaugurazione

Attualità

Novafeltria

28 Novembre 2021

Il nuovo sagrato della Pieve di Secchiano. Nella foto 1 della gallery il sindaco Stefano Zanchini, il vescovo Andrea Turazzi e don Sante Celli.



Ieri (Sabato 27 novembre) è stato inaugurato il nuovo sagrato della pieve di Secchiano, nel comune di Novafeltria. Sono stati i parrocchiani del comitato della Festa della Madonna della Misericordia a raccogliere i fondi, come avvenuto in occasione di altri lavori, per l'intervento di riqualificazione che ha donato a tutta la collettività un nuovo sagrato per la Chiesa. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e il Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi. A fare gli onori di casa don Sante Celli, parroco di Secchiano. Marco Magnani, consigliere comunale di maggioranza, con delega allo sport, originario di Secchiano, evidenzia: "un'opera che si è potuta materializzare grazie soprattutto all’impegno profuso dai componenti del gruppo feste parrocchiali, sempre in simbiosi con gli altri gruppi e realtà della Parrocchia di Secchiano, con il loro parroco don Sante". Magnani sottolinea anche "la maestria del progettista", l'architetto Claudio Lazzarini, e il prezioso contributo della Cbr. Ringraziamenti alla curia da parte dell'amministrazione comunale e dal comitato, per il quale ha preso la parola Ivana Baldinini, ex vicesindaco della giunta Marani.