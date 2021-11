FOTO A Riccione è già atmosfera natalizia: accesa la grande Stella

Attualità

Riccione

| 13:23 - 28 Novembre 2021

Foto Daniele Casalboni.

Luci, atmosfera incantata, nasi all'insù per guardare la neve scendere e pattini ai piedi per piroettare sul ghiaccio. Tutto questo è il grande show del Natale 2021 che ha avuto il suo inizio ieri (sabato 27 novembre) nella Perla Verde. La città di Riccione ha infatti acceso la Stella del Natale: Riccione Christmas Star 21-22, progetto artistico e prodotto turistico consolidato che ogni anno coinvolge tutti i quartieri della città richiamando sempre un grande pubblico. Per i più piccini anche quest'anno l'attrazione principale sarà la nevicata, uno spettacolo di luci e di atmosfera che avrà cadenza regolare. Alle luci si unisce come sempre l'incanto della musica. Tutto il centro città e la zona del grande albero sul ponte di viale Dante al porto sarà pervasa dalle note in filodiffusione di una compilation ideata appositamente per la città di Riccione da Linus.