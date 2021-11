Rimini: incendio sul tetto di una villetta, pompiere si infortuna durante l'intervento

Attualità

Rimini

| 12:47 - 28 Novembre 2021

Il pompiere ferito.



Questa mattina (domenica 28 novembre), intorno alle sei e mezza, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Rimini, in via Bastioni Orientali, per spegnere un incendio scoppiato sul tetto di una villetta. Un'operazione non agevole, che si è svolta nel corso di diverse ore. Le fiamme, versomilmente, sono scaturite accidentalmente dalla canna fumaria. I Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere alcune tegole, per evitare che cadessero, ma anche per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la villetta. Durante le operzioni uno dei pompieri si è infortunato al ginocchio: è stato riportato a terra dall'autoscala e affidato al personale del 118 per le cure.