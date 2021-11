Super Green Pass, prefetti dal ministro Lamorgese per definire piano controlli

Attualità

Rimini

| 12:36 - 28 Novembre 2021

Il ministro Luciana Lamorgese durante una visita a Rimini.

I prefetti domani (lunedì 29 novembre) si incontreranno con il ministro Lamorgese per pianificare i controlli a seguito dell'introduzione, dal prossimo 6 dicembre, del green pass rafforzatto. Ci saranno anche i comandanti generali di Carabinieri e Guardia di FInanza. Lamorgese, intervistata al programma 'Il Caffè della domenica su Radio 24", annunciando controlli più rigorosi, ha sottolineato, "è il momento della responsabilità. Per passare in modo sereno il periodo natalizio dobbiamo fare la nostra parte".