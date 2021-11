San Clemente: concluso intervento per la bonifica da ordigno bellico

Attualità

San Clemente

| 11:49 - 28 Novembre 2021



Si sono concluse le operazioni d’intervento per la bonifica da ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, ritrovato in un’area coltiva del Comune di San Clemente, che ha visto l’evacuazione di 959 cittadini sanclementesi, nonché l’allestimento di un punto d’accoglienza alla Sala Polivalente e al Teatro Villa di Sant’Andrea in Casale per quanti non fossero nelle condizioni, una volta lasciate le proprie abitazioni, di essere ospitati da parenti, amici e conoscenti.



Il Prefetto, nel ringraziare a sua volta tutti i soggetti coinvolti e la popolazione evacuata di San Clemente "estremamente disciplinata e paziente", ha sottolineato come il risultato conseguito con grande professionalità rappresenti "l'ennesima dimostrazione che il lavoro di squadra inter istituzionale sia l'arma vincente per obiettivi non ordinari e costituisca il sistema più efficace di operare per attività che si compiono con risultati apprezzati sia da chi agisce che dalla comunità ricevente". “Le operazioni, svolte in un clima di grande collaborazione, si sono concluse come da cronoprogramma e in piena sicurezza”, ha commentato il sindaco Mirna Cecchini