Le donne di Pennabilli si incontrano in occasione della giornata contra la violenza sulle donne

Attualità

Pennabilli

| 11:26 - 28 Novembre 2021

Incontro per la giornata contro la violenza sulle donne a Pennabilli.

Un gruppo di donne di Pennabilli si incontrano per un momento di condivisione in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un susseguirsi di voci femminili che attraverso poesia, musica, letture e testimonianze dirette, affrontano differenti temi tra i quali l’esaltazione della figura femminile, i diritti delle donne e la violenza (sessuale, fisica verbale, economica etc…).

Il simbolo della giornata sono le scarpe rosse che sono state posizionate sui gradoni dell’anfiteatro come scenografia dell’incontro.

Si sono alternati interventi con toccanti testimonianze dirette, letture di poesie e informazioni riguardo agli strumenti attivi e alla associazioni del territorio che operano per il sostegno alle donne vittime di violenza.

Questa aggregazione spontanea e partecipata è la testimonianza che il tema è molto sentito anche nei territori dell’entroterra.