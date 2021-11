Riccione, si schiantano con l’auto all’alba, muore un giovane, gravi gli altri 4 passeggeri

Cronaca

Riccione

| 11:02 - 28 Novembre 2021

L'auto si è scontrata contro un ostacolo fisso.

Scontro mortale questa mattina, domenica 28 novembre, poco prima delle 7 a Riccione. A perdere la vita un giovane che viaggiava a bordo di un’auto con altre quattro persone, lungo viale Abruzzi. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un ostacolo fisso. L’impatto per uno dei passeggeri è stato fatale, è deceduto sul posto. Due sono stati trasportati dai sanitari, intervenuti con 4 ambulanze e l’elisoccorso da Ravenna e da Bologna, all’ospedale di Cesena, gli altri due a Ravenna. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri e i Vigili del Fuoco per estrarre i giovani dall’abitacolo, incastrati tra le lamiere.