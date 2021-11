La 18enne investita a Viserbella lotta tra la vita e la morte

Cronaca

Rimini

| 08:26 - 28 Novembre 2021

Farah Sfar Hancha lotta tra la vita e la morte. Sono ancora gravissime le condizioni della 18nne che venerdì pomeriggio (26 novembre), intorno alle 18, è stata investita da una delle due auto che si sono scontrate in via Verenin Grazia, a Viserbella di Rimini. La ragazza, da quanto si apprende, è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva e la sua vita è appesa a un filo. Subito dopo l’incidente è stata trasportata d’urgenza al "Bufalini" di Cesena. Sul luogo del sinistro anche gli agenti del Reparto infortunistica della Polizia Locale per fare luce sulla dinamica.