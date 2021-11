Calcio RSM, il Tre Penne si riprende il +4. La Fiorita stecca

Sport

Repubblica San Marino

| 21:24 - 27 Novembre 2021



La Fiorita stecca, il Tre Penne no. La capolista fa suo il big match con la Folgore e si riprende il vantaggio (+4) che vantava prima della giornata passata. La sfida ai campioni in carica non annoia: il Tre Penne la sblocca subito su rigore, con Righini, ma la Folgore trova la reazione che vale il nuovo equilibrio, con Dormi e sempre su rigore. Il numero 11 giallorossonero opera anche il sorpasso all’alba della ripresa, in questo caso su punizione. A questo punto il Tre Penne riprende a macinare gioco e al 75’ ritorna sulla linea di galleggiamento grazie al proprio bomber, Imre Badalassi, che si ripete anche in pieno recupero dopo che il nuovo entrato Chiurato aveva messo la firma sul contro-sorpasso biancoazzurro, operato un minuto prima. La Fiorita come detto non festeggia i tre punti nel secondo derby con il Faetano, che finisce a reti inviolate. Molti gol invece a Domagnano, dove il Tre Fiori conquista la terza vittoria in sette giorni (coppa compresa) liquidando un ostico Cailungo, che dopo il vantaggio in apertura di gara a firma di Gjurchinoski (ancora una punizione vincente per il croato) riesce a replicare prima dell’intervallo con il Nazionale Under 21 Luca Cecchetti. Non sarà però l’ultima parola sul primo tempo, perché Censoni riporterà in vantaggio il Tre Fiori appena prima del duplice fischio. Nella ripresa il rigore di Urbinati ristabilisce la nuova parità a Domagnano, prima che Ciccione piazzi il colpo del definitivo 3-2, risultato che permette al Tre Fiori di agganciare il Pennarossa in terza posizione e che condanna i Cailungo ad un’altra settimana da ultimo della classe con un solo punto all’attivo. La doppia coabitazione sul gradino più basso del podio – potenzialmente tripla se domani la Libertas dovesse battere il Fiorentino – è diretta conseguenza del fatto che la squadra di Chiesanuova non sia andata oltre il pareggio nella sfida di Acquaviva contro il Murata. Primo tempo a reti bianche e ripresa inaugurata dall’acuto di Mariotti, cui Cangini risponde a strettissimo giro, su rigore, per quello che sarà il risultato definitivo.

Il tabellino

FOLGORE

Gueye, Nucci, Rosini, Piscaglia, Sottile, Aluigi (dal 59’ Hirsch), Golinucci, Spighi, Dormi, Garcia, Fedeli

A disposizione: Astolfi, Francioni, Sabbadini, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

TRE PENNE

Migani, Cesarini (dall’83’ Zonzini), Vandi, Battistini, Lombardi, Genestreti, Cibelli (al 67’ Chiurato), Righini, Badalassi, Gai, Ceccaroli

A disposizione: Zambetti, Cauterucci, Zafferani, Grillo, Semprini

Allenatore: Marco Protti

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon e Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Marcatori: 6’ rig. Righini, 31’ (rig.) e 51’ Dormi, 75’ e 90+2’ Badalassi, 90+1’ Chiurato

Ammoniti: Genestreti, Rosini, Battistini, Piscaglia, Cesarini, Badalassi, Sottile

CAILUNGO

Gallinetta, Senja, Iuzzolino, Lusini, Quaranta, M. Muccioli, Santucci, Diallo (dal 46’ Grieco), Benedetti, Urbinati, L. Cecchetti (dall’81’ Marinaro)

A disposizione: La Monaca, M. Cecchetti, M. Censoni, Vagnini, Morri

Allenatore: Cristian Protti

TRE FIORI

A. Simoncini, Della Valle (dal 61’ D’Addario), Cuzzilla, Grani (dal 68’ Giampetruzzi), De Lucia, Adami Martins, Dolcini, Gjurchinoski, L. Censoni, Ciccione, Ferraro

A disposizione: Castagnolo, Curatolo, Traverso, Tamagnini, Astolfi

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Marcantonio Romanazzi

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 6’ Gjurchinoski, 37’ L. Cecchetti, 45’ Censoni, 58’ rig. Urbinati, 67’ Ciccione

Ammoniti: Ciccione, Senja, Simoncini, Iuzzolino, Lusini, Cuzzilla



FAETANO

Rossi, Romagna, Fatica, Tomassoni, De Buono, Portanova (dal 56’ Soumah), Palazzi, Giardi, Pini, Russo, Kalemi

A disposizione: Broccoli, Della Valle, Barretta, Vandi, Magno, Paci

Allenatore: Danilo Girolomoni

LA FIORITA

Venturini, Gasperoni (dal 46’ Guidi), Sanchez, Di Maio (dal 46’ Brighi), Miori, Zafferani, Loiodice (dal 25’ Errico), Amati (dal 63’ Sehail), Lunadei, Castellazzi (dal 70’ Bonifazi), Rinaldi

A disposizione: Vivan, Grandoni

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Ernesto Cristiano ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Giardi, Kalemi, De Buono



PENNAROSSA

Semprini, Tomassini, Martin, Michelotti, D. Conti, Raffelli, Baldani, Zago, Mariotti, Halilaj (dal 65’ Tiboni), Sebastiani (dal 77’ Rastelli)

A disposizione: Marconi, De Biagi, Cola, Capozzi, Codispoti

Allenatore: Andy Selva

MURATA

Benedettini, Valentini, Genghini, Tani, Cangini, Alberigi (dal 71’ Gori), Vitaioli, Fall, Diedhiou, Comuniello (dall’85’ Babboni), Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Lelli, Casadei, Carlini, Terenzi

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Alessandro Salvatori e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Marcatori: 52’ Mariotti, 56’ rig. Cangini

Ammoniti: Raffelli, Bernardi, Valentini, Comuniello, D. Conti