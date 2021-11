Calcio Eccellenza: Rivi gol, Tropical Coriano regola 1-0 il Futball Cava

Sport

Coriano

| 20:35 - 27 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Tropical Coriano - Futball Cava Ronco 1-0



TROPICAL CORIANO: Pollini, Santarini, Perazzini, Stanco, Anastasi, Costantini; Vagnarelli (85' Canini), Fabbri; Rivi, Vitaioli (70' Mularoni), Tonini (59' Tomassini).

In panchina: Bascucci, Palazzi, Deluigi, Matteoni, Galassi, Bartoli.

Allenatore: Bucci.

FUTBALL CAVA: Carroli, Tisselli, Poggi, Fantinelli, Melandri, Samore, Sango, Stucchi, Corzani, Boschi, Lombardi.

In panchina: Alpi, Bertozzi, Budrioli, Maltoni, Billi, Nisi, Delvecchio, Bacchilega, Monti.



ARBITRO: Montefiori di Ravenna (Assistenti: Corbelli di Rimini e Concettini di Faenza).

RETI: 88' Rivi.

AMMONITI: Rivi, Stucchi.

NOTE: recupero 1' pt e 3' st.



CORIANO Un gol di Rivi regala la vittoria al Tropical Coriano nell'anticipo del sabato. L'attaccante è pericoloso al 26', quando si destreggia tra due difensori, calciando di sinistro di poco a lato. A inizio ripresa brividi per i corianesi a causa di un'iniziativa di Corzani, che salta in velocità Costantini e calcia di sinistro, sicura la presa di Pollini. Al 73' il Tropical Coriano va in gol con un colpo di testa di Fabbri, su punizione di Vagnarelli, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 75' angolo di Vagnarelli da sinistra, Rivi colpisce di testa, ma Carroli vola a mano aperta e salva il risultato con una prodezza. All'83' Pollini perde il pallone in uscita, su cross di Stucchi dalla destra, ma Boschi non ne approfitta e calcia alle stelle. A due minuti dal novantesimo arriva il gol di Rivi, che di testa infila in rete su punizione calciata dalla destra dal neo entrato Tomassini.